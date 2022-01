Stiri pe aceeasi tema

- Festivitatile de Carnaval de la Rio de Janeiro si Sao Paulo, prevazute la sfarsitul lui februarie, au fost amanate pentru aprilie din cauza noului val de infectii cu COVID-19, au anunțat autoritatile braziliene. “Primariile din Rio de Janeiro si Sao Paulo au decis sa amane defilarile scolilor de samba”…

- Henley Passport Index, care masoara periodic cele mai puternice pasapoarte din lume, a lansat primul raport trimestrial pentru 2022. Astfel, Japonia și Singapore sint in fruntea listei, in timp ce Republica Moldova se afla pe locul 45 in topul celor mai puternice pasapoarte din lume, transmite diez.md.…

- 15.148 elevi din județul Covasna s-au intors astazi la școala, dupa vacanța de iarna, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ). 15.148 elevi din județul Covasna s-au intors astazi la școala, dupa vacanța de iarna, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ). Este vorba despre elevi…

- Sorin Cimpeanu (PNL), ministrul Educației, a decis sa ofere unitatilor de invațamant posibilitatea de a-și organiza dupa cum doresc ziua de 23 decembrie. Astfel, fiecare director, dupa discuții cu profesorii, va decide daca in acea zi se vor face cursuri cu prezența fizica sau daca „activitatile pot…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri noua lista a țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit listei actualizate, in urma creșterii incidenței cazurilor de SARS-CoV2, Finlanda intra in zona roșie, iar in urma scaderii ratei de infectare Romania…

- 13 elevi si 7 cadre didactice din Harghita au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus in aceasta saptamana, motiv pentru care mai multe clase vor desfasura cursuri online, in zilele lucratoare din saptamana viitoare. Potrivit informatiilor furnizate de Institutia Prefectului, vor sustine…

- Piețele bursiere au suferit vineri in Asia cea mai puternica scadere din ultimele trei luni, iar petrolul s-a prabușit dupa ce detectarea unei noi variante de coronavirus, posibil rezistent la vaccinuri, a facut ca investitorii sa se indrepte spre obligațiuni, yen și dolar, scrie Reuters. Indicele MSCI…

- 46 de școli și gradinițe din Cluj raman in online de luni, 8 noiembrie, pentru ca mai puțin de 60% din personal este vaccinat. Școala și gradinița au inceput de astazi pentru toți copiii, iar orele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!