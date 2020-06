Orange Valley: beneficiile catinei in produse 100% naturale

In aceasta perioada, mai mult ca oricand, trebuie sa avem grija de sistemul imunitar, iar catina este un fruct cu multiple beneficii. Contine din belsug vitamina C, precum si vitaminele E, A, K, F, P, complexul de vitamine B, proteine, calciu, magneziu, fier, sodiu, potasiu, betacaroten, ulei si celuloza.



Catina este considerata un antibiotic natural, avand efect antiinflamator. Dar beneficiile catinei nu se opresc aici, caci ea are si un efect cicatrizant sau chiar anticancerigen. Datorita gustului ei acrisor, catina este consumata de obicei sub forma de suc sau sirop, de cele mai multe…