Orădenii acuză: pompierii au fost depășiți de situație Zeci de pompieri și mai multe autospeciale de pompieri au luptat cu flacarile, insa concluzia privitorilor a fost una singura: pompierii au fost depașiți de situație. Martorii au fost nemulțumiți de faptul ca deși se aflau in zona aproximativ zece autospeciale de pompieri, doar cele doua cu scara erau folosite pentru stingerea flacarilor. Una dintre ele, amplasata in Piața Unirii, iar cealalta pe strada Mihai Pavel. Alte doua autospeciale erau folosite pentru alimentarea celor doua cu scara. Nici macar acestea nu erau folosite in continuu, deoarece pompierii au ramas și fara apa, acuza martorii. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

