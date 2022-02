Oradea, pe primul loc în topul celor mai frumoase orașe din Europa în 2022 Prima in topul celor mai bune destinații Art Nouveau din Europa este Oradea, potrivit europeanbestdestinations . In afara de acestea, in toate cele 10 orașe veți gasi un patrimoniu arhitectural Art Nouveau de excepție. Oradea Surprinzator sau nu, primul in topul celor mai frumoase destinații din punct de vedere monumental, este Oradea. Considerat adesea unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania, Oradea este numita și „La Petite Paris” pentru frumusețea cladirilor sale și pentru bunul gust al construcțiilor sale de o bogație artistica rara. Budapesta Capitala Ungariei, Budapesta este, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania și UE au condamnat decizia adoptata de Rusia de a inchide biroul de la Moscova al radiodifuzorului public internațional Deutsche Welle (DW). Toți angajații DW și-au pierdut acreditarile de presa, iar canalul este interzis sa difuzeze in Rusia. Ministrul Culturii din Germania a spus ca mișcarea…

- Un camion care a intrat in Bulgaria venind din Turcia a fost gasit abandonat in orașul Burgas. Poliția bulgara a gasit inchiși in camion 61 de migranți, trei dintre ei cu simptome de asfixie, informeaza EFE, citata de Agerpres . In momentul in care au deschis usile spatiului de incarcare al camionului,…

- Politia bulgara a gasit, marti, 61 de migranti ilegali, trei dintre ei cu simptome de asfixie, inchisi intr-un camion care a intrat in Bulgaria venind dinspre Turcia si care a fost abandonat, informeaza Agerpres . Conform unor surse din politie citate de agentia EFE, migrantii au declarat ca sunt afgani,…

- Tabloidul Blic din Serbia a amendat un editorial publicat de romancierul Sandro Veronesi in prestigiosul cotidian italian Corriere della Sera. Jurnaliștii de la Belgrad au sesizat ca textul, disponibil pe site-ul publicației milaneze cu titlul „Djokovici, un invingator fara frumusețe care acum poate…

- ​Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgența de aproape 400 de ori în Europa în 2021, în principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz în apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni au fost ca raspuns la survoluri militare ale Rusiei,…

- Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgenta in 370 de randuri in Europa in anul 2021, in principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz in apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni, in total 290 de zboruri, au fost ca raspuns la survolurile militare care proveneau…

- Daca omul credincios are un inger pazitor și plutocrații multinaționalelor au un pretor in Romania, Klaus Iohannis, pus sa instapaneasca un neam, dupa principiul de la Dumnezeu mai mult, de la președinte mai puțin. Șeful statului a ieșit din tacerile lui hibernale pentru a se arunca in foc pentru dreptul…

- Timp de ani, UE s-a pronunțat in mod ferm impotriva zidurilor construite la granițele externe, despre care a afirmat ca sunt soluții pe termen scurt, ineficiente, care nu corespund valorilor europene. Insa zidurile au aparut și s-au inmulțit dupa criza refugiaților din 2015. Fortareața Europa a devenit…