- „Va rog, vreau la spital, sa nu moara și mami, la fel ca tati! Am 12 ani și am COVID-19. Mami are cancer”. Ariana, din Oradea, o fetița in varsta de 12 ani din Oradea a dat o lecție pentru intreaga țara. A insistat sa mearga la spital și chiar și-a facut singura bagajele, pentru a-și proteja mama bolnava…

- Andreea Esca are coronavirus, iar tot mai multe surse confirma informația. Medicul care i-a facut testul a declarat pentru CANCAN.ro ca vedeta Pro TV, ca Esca este infectata cu COVID-19. HUFFF.ro a demarat o ancheta și in incercarea de a afla daca Andreea Esca este bolnava cu coronavirus, sursele noastre…