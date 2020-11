Stiri pe aceeasi tema

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6 milioane de dolari, in aceeasi zi in care acesta a anuntat rezultatele pozitive ale unui studiu clinic privind vaccinul sau experimental pentru Covid-19, care au dus la cresterea…

- Miliardarul Jeff Bezos a vandut in aceasta saptamana actiuni Amazon in valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, obtinute de Openinsider, transmite Reuters. Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul…

- Accesul la internet nu mai este de mult un lux, iar majoritatea utilizatorilor sunt obișnuiți de mulți ani sa aiba conexiuni multiple. Insa nu trebuie sa uitam ca nu toata lumea este atat de norocoasa, iar unele zone izolate sau defavorizate se lupta in continuare cu lipsa unui acces facil la rețelele…

- Coca-Cola Amatil Ltd a confirmat luni ca firma Coca-Cola European Partners i-a oferit 9,23 miliarde dolari australieni (6,58 miliarde dolari SUA) pentru a o achizitiona, aceasta putand fi cea mai mare tranzactie din 2020 din Australia, transmit Bloomberg si Reuters citate de Agerpres. Coca-Cola European…

- Un exemplar tanar de soim din Arabia Saudita a fost vandut cu peste 170.000 de dolari intr-o tranzactie considerata cea mai scumpa vanzare din toate timpurile pentru o astfel de pasare si cea mai costisitoare achizitie de pana acum realizata la o licitatie anuala, desfasurata timp de 45 de zile si…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a acordat marti Uniunii Europene dreptul de a impune tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de patru miliarde de dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing Co, informeaza Reuters.Intr-un…

- Cleveland-Cliffs achizitioneaza ArcelorMittal in SUA pentru 1,4 mld. dolari și devine cel mai mare producator de otel laminat plat din America de Nord Cleveland-Cliffs Inc va achizitiona operatiunile din SUA ale ArcelorMittal, cel mai mare producator mondial de otel, intr-o tranzactie evaluata la 1,4…