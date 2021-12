Stiri pe aceeasi tema

- Achiziție mare în business-ul de tehnologie: suedezii de la Ericsson au ajuns la un acord definitiv pentru a cumpara o companie americana de telecomunicații în cloud pentru suma de 6,2 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- - Firma americana de private equity Advent International este aproape de achizitionarea companiei de securitate cibernetica McAfee Corp, o tranzactie evaluata la peste 10 miliarde de dolari, a anuntat publicatia Wall Street Journal, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite…

- Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz a avizat marti achizitia tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care detine 50% din proiectul Neptun Deep, si incheierea contractului de vanzare - cumparare, pretul de achizitie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari…

- Coca-Cola a preluat producatorul de bauturi pentru sportivi Bodyarmor, pentru 5,6 miliarde de dolari, cea mai mare achizitie a unui brand efectuata vreodata de companie, transmite Reuters. In 2018, gigantul producator de bauturi a cumparat o participatie de 15% la Bodyarmor, devenind al doilea…

- O companie din domeniul educatiei digitale, fondata in urma cu 9 ani de trei studenti din Noua Zeelanda, si-a surprins angajatii cu o prima de 10.000 dolari neozeelandezi (aproape 6.200 de euro), in semn de multumire, relateaza The Guardian.

- Capitalizarea bursiera a Tesla Inc a depasit luni 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania fondata de Elon Musk a primit cea mai mare comanda din istoria sa, 100.000 de vehicule pentru firma de inchiriere Hertz, o tranzactie care intareste ambitiile producatorului american de automobile electrice…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut luni cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana de luni seara a…