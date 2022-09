Ora de iarna 2022. De ce nu se mai schimba ora, decizia a venit de la Bruxelles inainte de criza energetica In fiecare an, primavara și toamna, ne mișcam ceasurile inainte și inapoi cu o ora. Trecerea la ora de iarna va avea loc in Europa duminica, 30 octombrie 2022, la ora 3 a.m., moment in care ne vom intoarce oficial cu o ora inapoi. Ora de iarna 2022. Oamenii sunt obișnuiți ca primavara și toamna sa schimbe ora. In anotimpul racoros, acest lucru se face in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasul trebuie dat cu o ora inapoi, insa la Bruxelles s-a decis sa nu se mai schimbe ora, insa decizia…