Stiri pe aceeasi tema

- Valul de demisii ale medicilor face ca autoritatile sa se gandeasca deja la masuri. Horatiu Moldovan, secretar de stat, a declarat, pentru Observator, ca se ia in calcul ca medicilor sa le fie interzisa demisia prin ordonanta militara. Numai in Mioveni peste 100 de cadre medicale au decis sa renunte,…

- Medicii, asistentii medicali si alte categorii de personal din spitale trebuie sa primeasca sprijin sub forma de echipamente si servicii care sa ii tina in siguranta, este mesajul senatoarei USR Ramona Dinu.Parlamentarul constantean vorbeste despre faptul ca in aceasta perioada i s au adus la cunostinta…

- Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 79 la București, 17 la Iași, 7 la Craiova, 9 la Constanța și…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca in cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul…

- Ca urmare a punerii in aplicare a recentei Ordonanțe militare ce cuprinde masuri speciale pentru combaterea raspandirii infecției cu coronavirus pe teritoriul țarii noastre, in concordanta și cu deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, CFR Calatori a anunțat ca suspenda temporar…

- Ca urmare a deciziilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența coroborate și cu deciziile administrațiilor feroviare din țarile vecine, in vederea combaterii raspandirii infecției...

- Situația este mult mai grava decat pare, iar coronavirusul poate fi prezent in orice moment. Prefectul Județului Arad, Gheorghe Stoian, a convocat duminica seara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, in vederea implementarii masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de…

- Informație in exclusivitate, la Realitatea PLUS. Tanarul ars la inceputul anului pe 70% din suprafața corpului, și pe care sistemul sanitar romanesc nu au reușit nici sa-l trateze dar nici sa-l transfere in timp util, are doua dintre cele mai puternice bacterii intraspitalicești din cate exista: Klebsiella…