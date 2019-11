Optimismul contagios al unui expat belgian: Cred ca in prezent este mult mai bine sa te nasti in Romania! Noi nici nu realizam cat am progresat

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a avut o intrevedere cu ambasadorul Rusiei, primarul de Chisinau, Ion Ceban, a avut o intalnire joi, 14 noiembrie, si cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. Edilul i-a multumit diplomatului pentru asistenta Romaniei oferita Capitalei si l-a rugat „sa fim ajutati in intensificarea…

- Unul dintre locurile neobisnuite din Bucuresti este Parcul Natural Vacaresti, denumit si „Delta dintre blocuri”. Singura arie naturala urbana protejata din Romania este, la ora actuala, un punct de atractie pentru cei dornici de o aventura intr-o lume a naturii, ce adaposteste zeci si sute de specii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent luni, 14 octombrie, la deschiderea primului magazin alimentar, exclusiv cu produse romanești, din București. Unitatea este situata pe strada Biserica Enei, sector 1, in centrul Capitalei. Atunci cand a vrut sa cumpere mai multe alimente din magazin,…

- Gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau va deveni functional in primavara 2020 Gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau va deveni functional în primavara anului viitor, a declarat, astazi, ministrul de externe, Ramona Manescu, aflata într-o vizita în Republica Moldova. Sefa diplomatiei…

- Romania a pregatit proiecte de mediu, in valoare de 1,7 miliarde de euro Foto: pixabay.com România a pregatit proiecte de mediu, în valoare de 1,7 miliarde de euro, vizând infrastructura de apa si apa uzata, care vor fi trimise spre aprobare Comisiei Europene. Anuntul…

- In parcul Iulius Gardens din Iulius Town Timișoara, in proximitatea intrarii principale, vizitatorii se pot relaxa intr-o noua locație a lanțului internațional Tucano Coffee. Cu o suprafața de peste 170 mp, la care se adauga și o terasa cu o panorama spectaculoasa spre spațiul verde, cafeneaua…

- "Exista acea parte de Ferentari, lasata asa in negura istoriei, unde sunt 16 din cele mai sarace 20 de locuri din tara. Avem niste zone care sunt printre cele mai sarace din tara. Toate aceste puncte fac obiectul preocuparilor noastre. Am luat multi bani europeni, suntem implicati in multe programe.…