Optimism pe bursele europene pe fondul semnalelor privind scaderea cazurilor de coronavirus Principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere, pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa, transmite AFP.



In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%, bura de la Londra un avans de 3,23%, iar cea de la Frankfurt o crestere de 4,46%. Bursele de la Milano si Madrid inregistrau si ele cresteri de 4,58%, respectiv 3,42%.



De asemenea, indicele bursier pan-european STOXX 600 a crescut cu 3,1% pana la cel mai ridicat nivel din ultima luna. In total,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

