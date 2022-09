Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Produse mai ieftine decat in piața, așteptate la Targul ”Toamna Buzoiana” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incep pregatirile pentru o noua ediția a festivalului ”Toamna buzoiana”, cel mai mare și mai bogat targ agro-alimentar al anului, din județul Buzau. In acest an, sarbatoarea…

- Traficul se desfașoara ingreunat, la aceasta ora, in Zona Industriala din municipiul Buzau, din cauza cantitații mari de apa cazuta in ultimele ore. Mașinile inainteaza cu greu prin balțile formate pe carosabil. De fiecare data cand ploua mai mult, sistemul de canalizare nu mai face fața, iar zona se…

- Articolul Fermierii buzoieni sfideaza vremurile și organizeaza ziua recoltei. Petre Daea, așteptat la „Toamna Buzoiana” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Pagubele inregistrate din cauza secetei nu ii descurajeaza pe fermierii buzoieni care tocmai și-au anunțat participarea la o noua ediție…

- Pagubele inregistrate din cauza secetei nu ii descurajeaza pe fermierii buzoieni care tocmai si-au anuntat participarea la o noua editie a Festivalului „Toamna Buzoiana”. Roadele muncii acestora vor putea fi cumparate, luna viitoare, de la standurile pietei de la Dragaica.

- Primaria municipiului Buzau anunța ca și anul acesta, in perioada 18-25 septembrie, va fi organizat targul „Toamna Buzoiana”, o tradiție reinviata in 2016, dar intrerupta de pandemie. Locația va fi aceeași ca pana acum, respectiv la Dragaica, iar buzoienii vor avea ocazia sa deguste bucatele expuse…

- Articolul Primaria Municipiului Buzau pregatește o hotarare pentru organizarea și funcționarea Targului de produse tradiționale „Toamna Buzoiana 2022” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Astazi, 10.08.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala…

- Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a actului normativ privind organizarea evenimentului „Toamna Buzoiana 2022”. Festivalul va avea loc in perioada 18 – 25 septembrie 2022, in locația deja consacrata: spațiul expozițional și…

- In organizarea Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu”, cu sprijinul Muzeului Județean, s-a redeschis Ludoteca, proiect devenit tradiție la Buzau. In cadrul spațiului amenajat in curtea Muzeului Județean, copiii iși pot petrece vacanța intr-un mod antranant. – „???????????????????????????????? ????????????…