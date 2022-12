Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 decembrie, prin Dispeceratul 112, la ora 12.40, un cetațean a sesizat producerea unui accident rutier cu victima pe strada Gheorghe Doja din Targu Mureș, in care au fost implicate trei autoturisme. "La fața locului s-a deplasat patrula de Siguranța Rutiera, care a acordat sprijin de specialitate…

- Accident rutier produs in localitatea Ilieni, in care a fost implicat un singur autoturism rasturnat, rezultand doua victime incarcerate. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Rectficare: La sosirea forțelor la fața locului, s-a contstatat faptul ca autoturismul implicat…

- Un polițist local a sesizat luni, 14 noiembrie, in jurul orei 7.25, ca pe strada Budiului din municipiul Targu Mureș, langa izvor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. "La fața locului s-a deplasat patrula de Siguranța Rutiera, care a constatat ca nu au fost inregistrate…

- Marți, 25 octombrie, incepand cu ora 22:00, a avut loc un exercițiu cu tema „Gestionarea unui situații de urgența generata de un accident rutier in care au fost implicate substanțe radioactive". Exercițiul a avut loc in teren, in municipiul Targu Mureș, strada Barajului. Situația tactica simulata in…

- Un accident rutier a avut loc ieri intre Iernut si Targu Mures. Trei persoane au fost ranite dupa impactul dintre un autotren si un autoturism. „Un barbat in varsta de 51 de ani a condus un autotren dinspre localitatea Iernut inspre municipiul Targu Mureș, iar la un moment dat a intrat in coliziune…

- Traficul rutier este oprit pe DN 13, in jud. Mureș, din cauza unui accident grav. Evenimentul rutier a avut loc intre localitațile Nadeș și Țigmandru. Au fost implicate un autoturism și doua TIR-uri, conform Infotrafic. O persoana a ramas incarcerata. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Doua persoane au decedat si alte doua au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier petrecut pe DN 13 (E60) Sighisoara - Targu Mures, in localitatea Acatari, in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR. "In accident sunt implicate 4 persoane, doua de cod verde si doua de cod negru. Circulatia…