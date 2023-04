Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare va organiza in anul 2023, 34 de cursuri de formare profesionala pentru beneficiarii de servicii de formare profesionale gratuite. La aceste cursuri vor participa 476 persoane din care, 28 persoane sunt private de libertate din Penitenciarul…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 263 locuri de munca vacante in judet și 294 de locuri de munca in țari din Uniunea Europeana. Astfel, pentru persoanele cu…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 289 locuri de munca vacante in judet și 1.046 locuri de munca in Spatiul Economic European. Astfel, in județ se ofera: – pentru persoanele…

- Oferta de formare profesionala pentru acest an cuprinde cursuri cu finanțare din bugetul asigurarilor de șomaj. Astfel, in cursul anului 2023, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, va organiza urmatoarele programe de inițiere: Machior; Comunicare in limba engleza; Operator…

- Anual, Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea elaboreaza Planul national de formare profesionala, in functie de meseriile/ ocupatiile pentru care exista locuri de munca vacante, de numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, de aptitudinilea acestora si interesul pentru…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița anunța deschiderea urmatoarelor cursuri de calificare in luna februarie 2023: - electrician exploatare medie și joasa tensiune, instalator instalații de ventilare și condiționare aer, ajutor bucatar, contabil, ospatar, machior, sudor electric…

- In aceasta luna, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau a demarat deja doua programe de formare profesionala gratuita, destinate șomerilor care vor sa se califice ori recalifice intr-o anumita meserie. Astfel, 20 de persoane aflate in evidența instituției au inceput sa se pregateasca…

- La sfarsitul lunii decembrie, rata somajului inregistrat la nivelul AJOFM Valcea a fost de 3,42 % .Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.Din totalul somerilor inregistrati in evidențele AJOFM Valcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizatie de…