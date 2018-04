Fluieraturi, insulte, agresiuni sexuale. Mai mult de opt frantuzoaice din zece (81%) au suferit o forma de atingere sau de agresiune sexuala pe strada sau in transportul in comun, potrivit unui sondaj Ifop pentru site-ul VieHealthy.com dat publicitatii miercuri, relateaza AFP.



Peste un sfert dintre femeile chestionate (26%) declara ca s-au confruntat cu cel putin o situatie de hartuire in cursul ultimelor 12 luni si 55% cu peste un an in urma, conform acestei anchete efectuate cu prilejul Saptamanii internationale de lupta impotriva hartuirii stradale (8-14 aprilie).



Formele…