Opt ani de la moartea scafandrilor Cristian Zarafu si Catalin Ispas

Jocul virtual - prieten sau dusman?

Jocul video devine parte a vietii copilului din ce in ce mai devreme si, implicit, devine parte si a vietii de parinte. In ce masura jocul virtual este prieten sau dusman al copilului, ne explica Teodora Simona Sarbu, psiholog clinician in cadrul Institutului Marius Nasta, [citeste mai departe]