- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca este convins ca, in cazul in care Renate Weber va fi repusa in functia de Avocat al Poporului, aceasta va ataca la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta privind amanarea majorarii alocatiilor pentru copii si cea prin care se introduce…

- Ciolacu susține ca, in acest caz, cei din coaliția de guvernare au incalcat cu buna știința legea fundamanetala. ”Noi am dublat alocațiile. A venit Orban și a spus ca nu sunt bani, ca vor face. A dat OUG cu o marire de 40% de la 1 iulie. Cițu era ministrul lui de Finanțe. Acum, premierul Cițu da o Ordonanța…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 29 iunie sesizarea Partidului Social Democrat in legatura cu hotararea Parlamentului nr. 36/2021 pentru revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, au precizat, vineri, oficiali ai CCR. Hotararea Parlamentului nr. 36/2021…

- Curtea Constitutionala a stabilit, pentru 29 iunie, termen de judecata pentru sesizarea PSD referitoare la revocarea din functie a Avocatului Poporului. Social-democratii sustin ca demiterea lui Renate Weber incalca lege, din moment ce Puterea nu a aratat cum Avocatul Poporului nu a respectat Constitutia…

- PSD a depus, joi, sesizarea la Curtea Constitutionala privind decizia Parlamentului de a o revoca din functia de Avocat al Poporului pe Renate Weber. Sesizarea a fost depusa dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de hotarare prin care este revocata Renate Weber cu 247 de voturi ”pentru”, 32 ”impotriva”.„Menționam…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat, vineri, la Ploiesti, referindu-se la ordonanta de urgenta privind alocatiile, ca aceasta este "o imensa ticalosie", aratand ca unul dintre motivele reale care au stat la baza schimbarii "pe repede inainte" a Avocatului Poporului este legat…

- Parlamentul a revocat-o, miercuri, pe Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca saptamana viitoare va incepe procedura de numire a noului Avocat al Poporului.Ședința a inceput in jurul orei 14.30.…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, miercuri, pentru a dezbate proiectul de hotarare privind revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, potrivit agerpres.ro. Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor au acordat raport de admitere, cu majoritate de voturi,…