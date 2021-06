Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, afirma ca „Guvernul Austeritatii PNL-USR+UDMR taie trei transe de crestere a alocatiilor, fiecare de cate 20% si arunca doar cativa lei copiilor”.

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat, vineri, la Ploiesti, referindu-se la ordonanta de urgenta privind alocatiile, ca aceasta este "o imensa ticalosie", aratand ca unul dintre motivele reale care au stat la baza schimbarii "pe repede inainte" a Avocatului Poporului este legat…

- Deputatul PSD Mariu Budai acuza Executivul ca, prin ordonanța de urgența, „taie trei tranșe de creștere a alocațiilor”: „Ordonanța de Urgența a Guvernului Cițu e și mai ticaloasa decat am crezut”.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban si premierul Florin Citu nu sustin majorarea alocatiilor de la 1 iulie.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca probabil in prima sedinta a coalitiei se va discuta despre situatia alocatiilor pentru copii, mentionand ca el si…

- Renunțarea la masca in birouri din 1 iunie, cu condiția ca toate persoanele sa fie vaccinate, este o idee fezabila, spune ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a spus, miercuri seara, la TVR 1, ca a avut chiar azi o discuție cu premierul Cițu despre eventualitatea ca din 1 iunie…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca, daca USR-PLUS isi doreste sa iasa de la guvernare, motiunea de cenzura nu isi mai are sensul, iar PSD nu mai vota un nou Guvern Florin Citu si nu va sustine un guvern minoritar. Intrebat luni, intr-o conferinta…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat vineri, la Ploiesti, ca social-democratii vor ataca in contencios-administrativ hotararea care contine masura "aberanta"... The post Masura inchiderii magazinelor la ora 18 va fi atacata in contencios-administrativ appeared first on Renasterea…

- In februarie, Romania a mai trimis Republicii Moldova 21.600 de doze de vaccin. "Al doilea transport de vaccinuri impotriva COVID-19 se afla in drum spre Republica Moldova. Este vorba de o transa de 50.400 de doze de vaccin AstraZeneca, care se adauga celor 21.600 livrate la sfarsitul lunii februarie.…