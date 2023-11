Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist australian a fost condamnat joi de un tribunal din Sydney pentru ca și-a amenințat un coleg ca-l va impușca daca ii povestește ce se intampla in filmul „Top Gun: Maverick”. Acum, polițistul spune ca iși regreta gestul, relateaza Business Insider.

- De asemenea, starul trebuie sa ii plateasca in avans partenerei sale, Noor Alfallah, 110 mii de dolari, inainte de a face plațile lunare, iar anual va depune 15 mii de dolari intr-un fond de educație pentru fiul lor.Cuplul și-a inceput relația in timpul pandemiei, iar baiețelul a venit pe lume la inceputul…

- Taylor Swift, in varsta de 33 de ani, a intrat oficial in topul miliardarilor. Celebra cantareața are o cariera de succes care dureaza de mai bine de 17 ani și o avere de peste un miliard de dolari.Bloomberg a anunțat ca Taylor Swift, in varsta de 33 de ani, are acum o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- Matthew Perry, indragitul actor din Friends, a murit la varsta de 54 de ani Matthew Perry, indragitul actor care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din Friends, a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles, a informat sambata presa americana, citata de Agerpres. Potrivit publicațiilor americane,…

- UPDATE Biroul de Presa al Spitalului Județean a venit cu detalii despre strarea celor patru victime: ,,In urma accidentului rutier produs in comuna Robeasca, la U.P.U.-SMURD au fost transportate 4 victime, 2 adulți, in varsta de 20, respectiv 24 de ani, și 2 copii, cu varste de 2 și 4 ani. La o prima…

- In urma cu 800-900 de mii de ani, omenirea a suferit o reducere drastica, probabil din cauza schimbarilor climatice, și a fost aproape de dispariție. Pastrarea speciei, timp de peste 100.000 de ani, a fost posibila datorita a puțin sub 1.300 de indivizi de varsta reproductiva.Este concluzia unui…