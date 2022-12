OPPO Find N2 Flip apare în primele imagini şi un video hands on Putine companii aleg luna decembrie pentru a lansa un smartphone flagship si cu atat mai putin un telefon pliabil. OPPO nu tine cont de preconceptii si pregateste lansarea a cateva pliabile la evenimentul INNO Day din aceasta luna. Intre timp unul dintre ele, OPPO Find N2 Flip apare in primele imagini, dar si un clip hands on. OPPO Find N2 Flip apare in clipul hands on cu o husa protectoare aplicata si cu un ecran extern generos. Pare mai mare decat cel de pe Samsung Galaxy Z Flip 4 si Huawei P50 Pocket, dar si Moto RAZR 2022. Ecranul de 6.8 inch are un pliu invizibil si o camera selfie decupata… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploua cu lansari in aceasta perioada si dupa ce Honor a dezvaluit telefoanele Honor 80 si Honor Magic Vs, acum si OPPO ne ofera modelele din seria Reno9. Aceasta gama include OPPO Reno 9, OPPO Reno 9 Pro si OPPO Reno 9 Pro+. Acesta din urma are dotari de flagship, de la camera cu stabilizare optica…

- Google Pixel Fold este primul telefon pliabil Google si unul dintre cele 3 la care lucreaza gigantul american. Cunoscut pentru o perioada si ca Pixel Note, el apare azi pentru prima data in cea mai generoasa galerie foto de pana acum, una cu randari foarte clar detaliate. Inca nu stim cand va debuta…

- realme a lansat in aceasta saptamana varianta 4G a telefonului realme 10 si acum ne-o propune pe cea 5G. Se numeste realme 10 5G si e disponibil chiar acum, prefatand debutul lui realme 10 Pro, care are loc pe 17 noiembrie. realme 10 5G are un corp din plastic si sticla, iar versiunea neagra si cea…

- Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch…

- Motorola tocmai a lansat cel mai nou telefon pliabil al sau in Romania si e vorba aici despre Moto RAZR 2022. Telefonul are un design minimalist, compact, amintind de epoca telefoanelor cu clapeta RAZR. Vine cu un ecran extern generos Quick View, de 2.7 inch si mai jos aflati pretul sau pe plan local.…

- Motorola continua sa lanseze telefoane midrange din seria Moto G, de aceasta data cu un model cu ecran generos, de 6.6 inch. E vorba despre Motorola moto g72, care vine cu celebrul deja procesor MediaTek Helio G99, aparut pe o sumedenie de telefoane entry level in ultima vreme. Acest chipset apare de…

- Huawei tocmai a anunțat lansarea noii sale serii Mate 50, alcatuita din doua modele: Mate 50 și Mate 50 Pro, la care se adauga și o ediție speciala RS Porsche Design, ce vine cu o camera tele periscop macro. Toate cele trei telefoane vin cu procesoare Snapdragon 8+ Gen 1, insa fara conectivitate 5G,…

- Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, informeaza agentia DPA. Peste 30 de persoane au fost ranite, a informat televiziunea de stat chineza, citata de Agerpres. Mai multe locuinte au fost distruse in urma alunecarilor…