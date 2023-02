OPPO a adus in sfarsit in Europa cel mai nou telefon pliabil al sau, OPPO Find N2 Flip. Terminalul adopta formatul de „telefon pliabil cu clapeta” si fata de rivali propune cateva schimbari importante. Pentru inceput lasa in urma procesorul Snapdragon in favoarea unui MediaTek Dimensity 9000+. In al doilea rand are un ecran foarte mare, cu diagonala de 3.26 inch, iar ecranul principal de 6.8 inch are o cuta invizibila si care aproape ca nu se mai simte, fata de cea de pe Galaxy Z Flip 4. Trebuie spus ca Find N2 Flip a debutat in China in decembrie, alaturi de pliabilul cu format orizontal Find…