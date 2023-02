OPPO dezvăluie când va lansa telefonul pliabil Find N2 Flip la nivel global OPPO a prezentat deja la final de an 2022 telefoanele sale pliabile de noua generatie, Find N2 si Find N2 Flip, dar a facut-o doar in China. E momentul acum sa asistam la o lansare globala, inclusiv in Europa si tocmai am primit o data pentru aceasta lansare. OPPO Find N2 Flip a fost confirmat de OPPO drept gata pentru debut global pe data de 15 februarie. Acesta este primul telefon pliabil cu clapeta al companiei, dezvaluit in China in decembrie 2022. OPPO declara ca acest telefon este rodul a 5 ani de munca in laborator, de cercetare si dezvoltare, accentul fiind pus in special pe un ecran pliabil… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

