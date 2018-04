Opozitia din Marea Britanie condamna atacul din Siria: Nu ar trebui sa primim instructiuni de la SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a propus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU in care cere condamnarea ''agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU'', transmit Reuters si AFP. O reuniune de…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a cerut marti in Consiliul de Securitate 'crearea unui mecanism multilateral' pentru rezolvarea problemei palestiniene printr-o 'conferinta internationala' la mijlocul anului 2018, relateaza AFP. Astfel, liderul palestinian a respins…

- Kosovo sarbatorește 10 ani de la declararea independenței, deși multe state, printre care și Romania, nu recunosc acest moment. Cu ocazia aniversarii celebra cantareața Rita Ora, nascuta la Priștina, capitala statului, va susține un concert. Rita Ora, care s-a nascut din parinți albanezi-kosovari la…

- Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii despre acest caz. ''Politia investigheaza in prezent un incident la cladirea parlamentului'', afirmase purtatorul…