Opoziţia din Belarus cheamă la noi proteste împotriva lui Lukaşenko Opozitia din Belarus face apel la organizarea de noi proteste duminica, impotriva presedintelui aflat la putere de peste un sfert de secol, Aleksandr Lukasenko, transmite dpa potrivit Agerpres. Oamenilor li s-a cerut sa lanseze baloane umplute cu heliu la ora 09:00 GMT ca semn al nemultumirii lor. Pentru a face acest lucru, oamenii nu trebuie sa iasa din case. "Este suficient sa deschida fereastra si sa lanseze baloane", se mentioneaza in apel.

Tara se confrunta cu proteste in masa la fiecare sfarsit de saptamana, de cand Lukasenko a revendicat victoria la scrutinul prezidential din 9… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de protestatari au ramas in arest preventiv in asteptarea procesului in urma unor mitinguri neautorizate in masa duminica in Belarus, au anuntat luni autoritatile, citate de DPA, potrivit AGERPRES. Proteste in masa au loc in Belarus in fiecare weekend de aproape cinci luni, in timp…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters „Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii”, a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest…

- Politia din Belarus a arestat sute de oameni duminica la Minsk, in cursul unor noi proteste impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters si AFP, citand martori si mass media.

- Proteste de amploare au loc in Belarus impotriva președintelui Aleksandr Lukașenko. Forțele de ordine au tras focuri de averetisment și grenade de perturbare pentru a-i dispersa zeci de mii de persoane din centrul...

- Fortele de ordine din Belarus au tras focuri de avertisment, duminica, în încercarea de a dispersa zeci de mii de persoane care participa la un nou miting de protest fata de Administratia lui Aleksandr Lukasenko.Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica în centrul capitalei…

- Sute de femei din Belarus au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva presedintelui autoritar Aleksandr Lukasenko, in ajunul unei demonstratii mai mari care ar urma sa coincida cu expirarea ultimatumului dat de opozitie, relateaza DPA.

- Politia din Belarus va recurge 'daca va fi necesar' la munitie de razboi impotriva manifestantilor care protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat in scrutinul din august, despre care opozitia spune ca a fost fraudat, a avertizat luni Ministerul belarus…

- Poliția din Belarus a intervenit din nou in forța impotriva manifestanților care continua sa ceara demisia președintelui Alexander Lukashenko. Miile de protestatari au fost puși pe fuga de tunurile cu apa și gazele lacrimogene. Zeci de persoane au fost arestate.