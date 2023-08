Stiri pe aceeasi tema

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) aduce in atenția autoritaților publice un proiect de rezoluție realizat in urma dezbaterilor organizate cu reprezentanții romanilor din afara granițelor, care au participat la evenimentele dedicate Zilei Romanilor de Pretutindeni, din perioada 25-28…

- Nomenclatorul domeniilor de formare profesionala și al specialitaților in invațamintul superior va fi completat cu trei programe noi la ciclul I al studiilor superioare in domeniile Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) și Inginerie și Agricultura. Este vorba despre Știința datelor, Tehnologii…

- „De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de recunostinta tuturor celor care, desi departe de casa, puneti umarul an de an la cresterea economica a tarii noastre. Romania se dezvolta si pe baza sumelor consistente pe care romanii din afara tarii le trimit an de an in tara. Tocmai de aceea,…

- Reprezentantii REPER considera ca, prin anuntul facut de presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, privind suspendarea negocierilor pentru formarea noului Guvern, majoritatea PSD - PNL a epuizat solutiile pentru crizele prin care trece Romania. CITESTE SI BREAKING NEWS Un avion s-a prabușit…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, considera ca propunerea privind desfiintarea AUR reprezinta "o prostie", pentru ca intr-un stat democratic scoaterea unor formatiuni politice in afara legii se poate face doar in cazuri "foarte, foarte grave". CITESTE SI Armenia da semnalul revoltei - amenința…

- Lidera opozitiei belaruse aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a indemnat luni pe belarusi „sa fie pregatiti pentru orice scenariu”, intr-un moment in care starea de sanatate a presedintelui Aleksandr Lukasenko face obiectul unor intense speculatii, informeaza AFP. Lukasenko, care conduce cu o mana…