- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European. Pe de alta parte, Uniunea Europeana a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Opoziția considera ca, deși președintele rus l-a susținut pe Lukașenko la inceputul protestelor, acum Kremlinul a luat o poziție de așteptare. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat ca ar dori sa se intilneasca cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Despre aceasta ea a declarat…

- Premierul Saharov decernat joi de Parlamentul European opozitiei din Belarus este "o recompensa pentru poporul belarus", a declarat lidera opozitiei Svetlana Tihanovskaia in Danemarca, relateaza AFP. "Nu este recompensa mea personala, este o recompensa pentru poporul din Belarus", a declarat ea in cadrul…

- Parlamentul danez a anuntat joi ca a lansat o ancheta dupa ce una dintre comisiile sale a fost victima unei farse puse la cale de cineva care s-a dat drept lidera opozitiei din Belarus, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Comisia pentru Politica Externa a invitat-o pe Svetlana Tihanovskaia, plasata…

- Numele Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției din Belarus, apare pe lista cu persoane cautate din Rusia, potrivit The Moscow Times. Fosta contracandidata a președintelui Aleksandr Lukașenko este cautata pentru ”incalcarea Codului Penal”.

- Svetlana Tihanovskaia, liderul opozitiei din Belarus, a cerut luni Uniunii Europene sa aplice sanctiuni impotriva Administratiei Aleksandr Lukasenko si sa amane asistenta financiara, pentru ca fondurile sa nu ajunga la actualul regim, anunța MEDIAFAX."Sigur ca sanctiunile sunt foarte importante…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, pe agenda discutiilor aflandu-se situatia din Mediterana de Est, cea din Liban, relatiile UE - China si UE - Rusia, evolutiile din Belarus, a informat MAE.