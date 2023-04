Un judecator federal a oferit vineri o victorie rasunatoare oponentilor avortului din Statele Unite, retragand autorizatia de introducere pe piata in cazul unei pilule pentru avort, aprobata de mai bine de 20 de ani si folosita in fiecare an de jumatate de milion de americani, transmite AFP, citat de Agerpres.

La zece luni dupa hotararea de referinta a Curtii Supreme care a dat fiecarui stat american libertatea de a interzice intreruperea sarcinii pe teritoriul sau, magistratul Matthew Kacsmaryk, cunoscut pentru opiniile sale ultraconservatoare, a emis, din Texas, o decizie care se presupune…