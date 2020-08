Opincarul, un „Tezaur Uman Viu” A deprins acest meșteșug de la tatal sau. La varsta de șase ani facea prima opinca. Acum, devenit un adevarat meșteșugar, le-a daruit opinci președintelui Klaus Iohannis, dar și prințului Charles sau președintelui francez Emmanuel Macron. Alexandru Ilinca e din Nucsoara și este considerat ultimul opincar autentic din Oltenia. Tocmai de aceea a fost distins in iunie 2019 cu „Crucea Ramnicului”, iar acum este propus de Centrul de Creație, Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Valcea pentru titlul onorific „Tezaur Uman Viu”. „Fac opinci de mic copil și cred ca am ramas printre putinii opincari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

