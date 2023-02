Operele „părintelui muzeelor prahovene” – prezentate într-o expoziție stradală de Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești N. D. Una dintre instituțiile de cultura importante din Prahova, Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiești, continua, și in acest an, seria acțiunilor prin intermediul carora informații despre viața și activitatea unor personalitați prahovene ori ale literaturii pot fi aflate nu doar rasfoind o carte in sediul instituției ori atunci cand este luata cu imprumut acasa, ci și prin intermediul unor expoziții stradale. Astfel, cei care trec prin fața sediului instituției au ocazia sa afle informații despre cel care este considerat ”parintele muzeelor prahovene” – Nicolae Simache (n. 4 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a scapat ca prin minune, sambata seara, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident rutier, pe DN 72, in afara localitații I.L. Caragiale, pe sensul de mers Ploiești -Targoviște. In timp ce se deplasa cu mașina, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu o glisiera…

- Ieri dimineața, angajati ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova- Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe au pus in executare patru mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Targoviște și in doua comune din județul Dambovița, la persoane banuite de furt calificat din societați…

- V. S. In numai trei zile, de vinerea trecuta și pana duminica, 39 de conducatori auto au ramas pietoni, in urma controalelor facute in trafic de polițiștii prahoveni de la Rutiera. Potrivit IPJ Prahova, 39 de conducatori auto au ramas fara permis de conducere, opt fiind depistați conducand sub influența…

- BULETIN INFORMATIVNR. 3 din 05 ianuarie 2023 In perioada 04 ndash; 05 ianuarie, pompierii salvatori din judetul Prahova au actionat pentru gestionarea a 31 de misiuni, dintre care 6 au fost interventii in situatii de urgenta si 25 urgente medicale.In ultimele 24 de ore, echipajele de salvatori au actionat…

- BookTes, startup-ul care realizeaza printr-o platforma digitalizarea operatorilor de experiențe culturale și turistice, va incheia anul 2022 cu o acoperire de peste 160 de localitați, 250 de parteneri instituții culturale și 1.000 de experiențe, in creștere cu 40% fața de finele anului 2021, anunța…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat, luni, ca se inregistreaza coloane de masini pe ambele sensuri de pe DN 1 București – Brașov. Zonele cea mai aglomerata de pe Valea Prahovei sunt localitațile Bușteni și Comarnic. Potrivit Infotrafic , luni, au fost semnalate…

- In ultimele zile, in mai multe intervale orare, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost organizate acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii legislației in vigoare privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru menținerea…

- In ultimele trei zile, in diverse intervale orare, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost organizate mai multe acțiuni pentru reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii legislației in vigoare privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru menținerea…