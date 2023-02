Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul bursier din Istanbul a suspendat tranzactiile timp de cinci zile, intr-o masura fara precedent, si a anuntat ca toate tranzactiile care au avut loc miercuri vor fi anulate, in urma celor doua cutremure devastatoare care au lovit luni Turcia si Siria, transmite Reuters. Turcia si Siria au…

- Cutremurele produse in Turcia au afectat puternic și țara vecina, Siria. Cu peste 2000 de morți, cu zeci de cladiri distruse și o țara afectata profund de razboi, Siria este intr-o situație chiar mai grea decat Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Numarul total al mortilor, la 46 de ore de la primul cutremur in Turcia si Siria, s-a ridicat la 8.264. Un faimos bucatar spaniol calatoreste in zona devastata din Turcia ca sa gateasca pentru victime. Un politician turc si familia sa si-au pierdut viata. Bebelusul de doua luni a fost salvat in Hatay…

- Fundașul central turc Merih Demiral (24 de ani), fost coleg cu Cristiano Ronaldo (38) la Juventus, a dezvaluit ca portughezul l-a contactat dupa dezastrul natural din Turcia, unde au avut loc doua cutremure majore. Luni, 6 februarie, doua cutremure majore au zguduit Turcia și Siria. Primul, de 7,8 grade…

- Cutremurele ar putea declanșa mii de alunecari de teren in Turcia și Siria, avertizeaza un expert in pericole naturale, citat de Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cele doua seisme puternice care au zguduit luni, 6 februarie, sudul Turciei si nordul Siriei, și care au dus la prabusirea a zeci de cladiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, a anunțat marți, 7 februarie, UNICEF, citata de Reuters.„Cutremurele care au lovit sudul Turciei…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.600 de morti, fiind cele mai puternice cutremure care au lovit cele doua…