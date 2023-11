”Cativa operatori de date au inceput sa puna din nou cabluri pe stalpii pe care de abia i-am curatat anul acesta. Isi extindeau reteaua. I-am amendat. In plus, au pana la jumatatea lui decembrie sa le dea jos. Altfel, vor urma noi amenzi”, a transmis, marti, primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz. Acesta a precizat ca amenzile cumuleaza 90.000 de lei. Fritz precizeaza ca anul acesta s-au dat jos peste 200 km de cabluri care atarnau pe stalpi, in zone unde exista canalizatie subterana pentru ele. ”E un semnal clar ca nu ne mai intoarcem la haosul de pe domeniul public si nici la mutilarea…