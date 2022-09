Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect cu finanțare europeana accesat de Spitalul Cinic Municipal de Urgența din Timișoara va asigura investigații medicale gratuite pentru cel puțin 1500 femei gravide din județele din Regiunea de Vest, 200 dintre acestea urmand sa fie de pe raza județului Arad. Pentru aceasta a fost semnat un…

- Polițiștii locali continua monitorizarea locațiilor in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor legale acolo unde situația impune acest lucru. In luna august, polițiștii locali au verificat mai multe locații, constatandu-se…

- Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un parc acvatic modern. Fostul ștrand UMT se transforma cu ajutorul fondurilor europene. Proiectul se ridica la peste 83 de milioane de lei.

- ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020 Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un parc acvatic…

- Avram Popa, omul la care se pot cantari cei care traverseaza Piața Victoriei din Timișoara, se confrunta cu mari probleme.Batranul a povestit ca a fost batut de vecinii care ii vor locuința.

- Lupta la varful primariei timișorene pare sa se adanceasca, acum viceprimarii orașului au ajuns sa se certe pe tema cimitirelor. Dupa o ploaie de acuzații de incompetența lansate de Ruben Lațcau (USR), Cosmin Tabara (PNL) ii raspunde și il acuza pe colegul sau ca se distra in concediu cand el lucra.…

- _13 august_/ *misiunile modulului național de stins incendii continua in Franța* Astazi, 36 de pompieri romani, cu 9 mijloace tehnice, *continua misiunea de stingere in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței*, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Misiunile executate de catre…

- Timișorenii așteapta in continuare sa se deplaseze cu cele 44 de autobuze electrice de fabricație turceasca care ar fi trebuit inițial sa ajunga deja in oraș. Valoarea contractului a fost majorata cu peste 26 de milioane de lei, ca urmare a creșterii prețurilor marfurilor la nivel global.