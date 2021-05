"Operațiunea să nu furi": Români arestați în SUA după ce au furat donații destinate bisericilor Un grup de cetațeni români a furat 740.000 de dolari de la sute de biserici din Statele Unite prin sustragerea cecurilor de donații din casuțele poștale ale lacașelor de cult, relateaza NBC News.



Patru persoane au fost arestate și doua altele sunt cautate ca parte a ceea ce autoritațile locale au denumit &"Operațiunea sa nu furi&".



Grupul de români era stabilit în Orlando dar a s-a deplasat prin Florida și alte state americane pentru a fura cecuri, potrivit anchetatorilor.



În total, autoritațile au identificat pâna în prezent 636 de biserici… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

