Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a anuntat marti ca se asteapta la cautari de durata pentru gasirea unui fugar in haine de camuflaj, prezentat drept "nebun dupa arme", care a disparut in Padurea Neagra, in sud-vestul Germaniei, dupa ce a amenintat si a dezarmat duminica patru politisti, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

