Stiri pe aceeasi tema

Liz Truss, care preia marti portofoliul de premier al Marii Britanii, intentioneaza sa inghete facturile la energie timp de 18 luni si va permite ca firmele care furnizeaza gaze si electricitate sa poata obtina imprumuturi de la Guvern pentru subventionarea acestor facturi, relateaza BBC, citat de…

Liz Truss, care a castigat sefia Partidului Conservator, urmeaza sa fie numita, astazi, in functia de premier al Marii Britanii de catre Regina Elizabeth a II-a, informeaza news.ro.

Regina Elisabeta a II-a, care se confrunta cu probleme de mobilitate, va lipsi de la un eveniment de tradiție pentru prima data de cand a urcat pe tronul tarii in urma cu 70 de ani, informeaza Reuters, scrie Agerpres. Decizia vine dupa ce regina il va numi pe noul prim-ministru al Marii Britanii…

Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham, cum se intampla pana acum. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia de 70 de ani a Elisabetei a II-a, potrivit CNN, scrie Mediafax.

Marea Britanie a negat afirmatiile Rusiei potrivit carora un avion de supraveghere electronica britanic a incalcat luni frontiera lor de stat, afirmand ca aeronava Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii a efectuat o "operatiune de rutina" in spatiul aerian international deasupra marilor Norvegiei…

Un sistem de alerta in caz de urgența, care va permite trimiterea de alerte pe telefoanele mobile in caz de vreme severa sau alte evenimente care pun viața in pericol, va fi lansat in octombrie in Anglia, Scoția și Țara Galilor, potrivit BBC.

Marea Britanie va avea cea mai calduroasa zi din istorie, cu temperaturi care vor atinge marti pana la 42C (107,6), transmite BBC.

Moscova a acuzat miercuri Marea Britanie ca impiedica Rusia sa participe la urmatoarea Adunare Parlamentara a OSCE, la inceputul lunii iulie, la Birmingham, refuzand sa elibereze vize membrilor delegatiei sale, relateaza AFP, conform AGERPRES.