- In Thailanda a inceput duminica operatiunea de salvare a celor 12 baieti si a antrenorului lor de fotbal ramasi captivi intr-o pestera inundata din nordul tarii, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, Reuters si dpa.In plin scandal privind suspendarea președintelui, Tariceanu iși deleaga…

- Operatiunea de salvare a celor 13 sportivi blocati în pestera din Thailanda va începe în noaptea de vineri, a anuntat presa belgiana citând surse neoficiale.

- Operațiunea de salvare a celor 13 sportivi blocați in peștera din Thailanda va incepe in noaptea de vineri, a anunțat presa belgiana citand surse neoficiale (Mediafax).Cei 12 adolescenți și antrenorul lor sunt blocați in peștera de 13 zile și așteapta sa fie salvați.

- Un salvator thailandez a murit in timpul operațiunii de salvare a celor 12 baieți și antrenorului lor de fotbal, care se afla inca din 23 iunie izolați intr-o peștera inundata. Samarn Poonan, fost membru al unitații de elita din Th...

- Un fost scafandru din Marina Thailandei a murit in incercarea de a-i salva pe cei 12 baieți și pe antrenorul lor de fotbal blocați intr-o peștera inundata din Thailanda, scrie BBC. Barbatul le dusese...

- Miliardarul american Elon Musk s-a oferit sa ajute autoritațile thailandeze in incercarea de a-i aduce la suprafața pe cei 12 copii și pe antrenorul lor blocați intr-o peștera, scrie Digi24.ro.Trei dintre companiile lui Musk, Boring Co. Space Exploration Co. Și Tesla.

- Un fost scafandru al Marinei Thailandeze care era voluntar in misiunea de salvare a celor 12 copii si a antrenorului lor ce sunt captivi intr-o pestera din nordul Thailandei, a murit, potrivit unui anunț al guvernului.

- Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei. "Cresterea nivelului apei reprezinta un obstacol major pentru operatiunea…