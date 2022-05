Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat al saselea pachet de sanctiuni impus Rusiei in urma razboiului declansat in Ucraina. Astfel, Uniunea Europeana propune interzicerea totala a importurilor de petrol rusesc, intr-un mod organizat, prin eliminarea treptata a livrarilor de petrol…

- Kremlinul a respins propunerea de incetare a focului in perioada sarbatorilor pascale, a afirmat reprezentantul Ucrainei la ONU Serhi Kislitsa (foto sus), intr-o postare pe Twitter. Propunerea de incetare a focului cu ocazia sarbatorii Pastelui a fost respinsa de Rusia. Biserica Ortodoxa a Rusiei descrie…

- Aparatorii orașului Mariupol vor lupta pana la moarte impotriva forțelor ruse care au asediat orașul, duminica a transmis premierul ucrainean Denis Șmihal. Orașul-port nu a capitulat in ciuda unui ultimatum dat de Moscova luptatorilor ucraineni. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a declarat…

- Reprezentantul special al presedintelui Rusiei pentru relatii cu organizatii internationale in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare sustenabila, Anatoli Ciubais, a demisionat si a parasit Rusia, invocand opozitia sa fata de razboiul din Ucraina. El este oficialul cu cel mai inalt rang care…

- Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin a declarat ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-ar fi dorit Kremlinul, cea mai puternica recunoaștere publica de pana acum de la Moscova, scrie Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis joi omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca intentioneaza sa continue "fara compromis" ofensiva contra "nationalistilor" din Ucraina, anunta Kremlinul, conform cotidianului Le Monde.

- Organizația Națiunilor Unite a acordat un vot copleșitor pentru rezoluția prin care este condamnata invazia ruseasca in Ucraina și a cerut retragerea imediata a armatei ruse din țara vecina, intr-o noua expresie a indignarii produse la nivel global de agresiunea ruseasca.

- Serviciile secrete occidentale au estimat ca fostul parlamentar ucrainean Oleg Țariov ar putea, cu ajutorul unui complot al Kremlinului, fi plasat in fruntea unui guvern-marioneta la Kiev, in cadrul unei invazii ruse in Ucraina. In timp ce Oleg Țariov a precizat ca și-a petrecut ultimul weekend in Crimeea,…