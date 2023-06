Operațiune internațională pentru destructurarea unui grup de trafic de migranți pe ruta Turcia – România – Germania Liderii gruparii de trafic de migranți ar fi racolat mai multe persoane, cu preponderența cetațeni romani, cu rol de transportatori locali, care, in schimbul banilor au creat la randul lor propriile rețele de transportatori de migranți, transmite Poliția Romana intr-un comunicat de presa emis miercuri, 7 iunie, in care anunța destructurarea gruparii transfrontaliere.Operațiunea a avut loc dupa un acord comun de ancheta incheiat de catre autoritațile din Germania, Serbia și Romania, intrucat rețeaua transporta ilegal migranți pe ruta Turcia – Bulgaria/Serbia – Romania – Germania.Potrivit Poliției,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

