- Șofer din Botoșani, extras de polițiști din mașina aflata in mers Barbat extras, de catre polițiști, din autoturismul aflat in mers. Acesta nu a oprit la semnal și se afla sub influența alcoolului. In noaptea de 9 iunie 2023, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au observat, pe strada Independenței,…

- Scene incredibile au putut fi vazute noaptea trecuta pe strada Independenței din municipiul Botoșani, acolo unde polițiștii din cadrul Biroului Rutier au observat un autoturism care se deplasa haotic, fara a avea in funcțiune sistemul de iluminare.

- Poliția a identificat barbatul, care sambata dimineața a urcat cu automobilul pe scarile Guvernului . Este vorba de Ghenadie Gisca, o veche cunostința a polițistilor. Acesta le-a spus polițistilor veniți la fața locului ca „i-a ajuns cuțitul la os”, in condițiile in care a fost amendat de mai multe…

- Un barbat in varsta de 32 ani din orașul Vișeu de Sus a intrat intenționat cu mașina de teren in autoturismul condus de soția acestuia in varsta de 32 ani. Cei doi erau in proces de divorț. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a anuntat ca cele doua masini s-au ciocnit violent pe strada Depoului…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a plasat armata tarii in alerta maxima de lupta si a ordonat unitatilor sa se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo, dupa ciocniri intre protestatari sarbi si politie intr-un oras cu majoritate sarba din nordul Kosovo, transmite digi24.ro , cu referire…

- O autospeciala a IPJ Dambovita s-a ciocnit, miercuri dimineata, cu o masina la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, intre care doi politisti. „In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel…

- Politistii din Arges cerceteaza un barbat de 42 de ani care a ranit cu masina o persoana care se deplasa pe carosabil, pe langa bicicleta, si nu a oprit. Soferul a fost identificat dupa cateva zile.”In ziua de 08 martie, politistii Serviciului Rutier Arges au fost sesizati de cadrele medicale ale…