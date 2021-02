Operațiune fulger a pompierilor pentru salvarea unui cățel căzut într-un puț adânc de 15 metri Duminica, in jurul orei 16:30, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș au primit misiunea de a salva un cațel cazut intr-un puț cu o adancime de aproximativ 10-15 m. Echipați corespunzator, cei patru pompieri și-au indeplinit in cel mai scurt timp misiunea și au extras cațelul in siguranța. Acesta a fost preluat de stapani […] Articolul Operațiune fulger a pompierilor pentru salvarea unui cațel cazut intr-un puț adanc de 15 metri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 16:30, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș au primit misiunea de a salva un cațel cazut intr-un puț cu o adancime de aproximativ 10-15 m. Echipați corespunzator, cei patru pompieri au reusit sa-si indeplineasca in cel mai scurt timp misiunea, salvand catelul care acum…

- Duminica, in jurul orei 16:30, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș au primit misiunea de a salva un cațel cazut intr-un puț cu o adancime de aproximativ 10-15 m. The post Cațel cazut intr-un puț adanc de peste 10 metri, salvat de pompierii timișeni appeared first on Renasterea banateana…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri, 29 ianuarie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Bruxelles – Otopeni, pentru transportul, in regim de urgența, a unui pacient care a suferit arsuri, anunța MApN. Echipa medicala care monitorizeaza…

- "In data de 19 ianuarie, la ora 10.58, Detasamentul 1 de Pompieri Iasi a intervenit in municipiul Iasi, aleea Mihail Sadoveanu, judetul Iasi, pentru stingerea unui incendiu produs la un cort de evenimente din cadrul unui complex hotelier. Au ars cortul de evenimente in totalitate, pe o suprafata de…

- Echipaje ale pompierilor, ambulanței și poliției intervin in municipiu Bistrița, pe drumul de centura. A avut loc o explozie, iar o persoana este ranita. Un apel la 112 a anunțat o explozie pe drumul de centura al Bistriței. Aceasta ar fi avut loc la un camin de apa al Stației de Gaz de pe Drumul Clujului.…

- Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, marți dupa-amiaza, pentru salvarea unui caine care a cazut intr-un rau. Potrivit ISU Alba, zona de intervenție este municipiul Blaj, raul Tarnava Mare. Revenim cu amanunte. Citește Intervenție a pompierilor din Blaj pentru salvarea unui caine care a cazut…

- Pompierii din Aiud au intervenit in cursul zilei de astazi, 26 decembrie, in jurul orei 15:00, pentru a salva o persoana care a cazut intr-o fantana. Persoana a fost extrasa din fantana, conștienta, fara leziuni majore. De asemenea, aceasta a refuzat transportul la spital. Articolul FOTO| Persoana din…

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de astazi, 22 decembrie 2020, in jurul orei 06:30, la acoperișul unei case de locuit din Municipiul Aiud și o anexa de tip atelier de tamplarie. Detașamentul de Pompieri Aiud a intervit cu 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor cu apa și spuma și o ambulanța…