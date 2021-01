Operate după ce s-au întors de la Survivor Operate dupa ce s-au intors de la Survivor Survivor de la Kanal D este o competiție ce se desfașoara in condiții foarte grele pentru concurenți. Aceștia risca in fiecare zi sa se accidenteze ori sa intampine tot felul de probleme de sanatate. Este și cazul Amnei, prima concurenta eliminata din concurs. Aceasta a avut mari probleme, astfel ca medicii i-au interzis sa zboare spre Romania imediat dupa eliminarea din echipa Faimoșilor. Amna a fost nevoita sa mai stea in Republica Dominicana o perioada, pana cand medicii de acolo au hotarat ca organismul ei ar putea suporta un zbor atat de lung. Revenita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Amna s-a intors in Romania din Republica Dominicana, acolo unde a participat in competiția Survivor Romania 2021. Amna s-a intors din cauza unor probleme digestive. Amna, despre chinui indurat la Survivor Romania 2021 Amna a fost invitata in emisiunea in emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit…

- Amna a fost prima concurenta eliminata de la Survivor Romania, iar dupa o perioada petrecuta in Republica Dominicana, din cauza unor probleme de sanatate, artista s-a intors in Romania. Aceasta a facut primele declarații. „Sunt emoționata, imi doresc foarte mult sa-mi vad copilul. Imi vine sa zbor acasa,…

- Editie tensionata duminica seara, la Survivor Romania 2021, competitie transmisa de Kanal D. 3 nume celebre au fost propuse pentru eliminare, insa cel care a parasit concursul din Republica Dominicana a fost Costi Ionita (43 de ani), cel mai varstnic concurent din echipa Faimosilor, dar si cel mai calm…

- A plecat in Republica Dominicana pentru noul sezon Survior de la Kanal D, dar acum trebuie sa se prezinte la Judecatoria Sectorului 1. Jador are probleme cu legea, spre surprinderea tuturor. Iata cu ce a gresit concurentul din echipa Faimosilor. Jador, probleme cu politistii rutieri De cateva zile,…

- Emoții uriașe pentru cei 12 Faimoși si 12 Razboinici care au dat curs celei mai mari provocari, participarea la „Survivor Romania', reality show-ul care va putea fi urmarit, in curand, la Kanal D!Concurenții si-au luat la revedere de la familii, prieteni si s-au imbarcat plini de speranța in aeronava…

- Reality show-ul ”Survivor Romania” iși va surprinde placut publicul cu participanții din acest sezon. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D pentru a pleca in lupta din Republica Dominicana. Surpriza la ”Survivor”. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D Producatorii concursului de supraviețuire…

- Alexandra Stan și Amna merg la Survivor. Ce vedete masculine se alatura! Bucurie mare pentru fanii Survivor Romania. Postul de televiziune Kanal D a anunțat sezonul 2 al show-ului. Emisiunea se va filma in Republica Dominicana și va debuta anul viitor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, ridica noi probleme etice legate de actuala pandemie, intr-un comentariu publicat pe blogul sau:CITEȘTE ȘI: Durerea de ceafa: Cand devine aceasta un motiv de ingrijorare„Etica medicala in vremuri pandemice In…