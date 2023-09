Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de senioare a CSU Politehnica Timișoara a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de Beach Handball. La seniori masculin, handbaliștii alb-violeți au terminat pe poziția a patra, dupa o finala mica intens disputata. CSU Politehnica Timișoara a participat in perioada 1-3 septembrie…

- Luptatorul de taekwondo Serghei Uscov a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Tallinn. Elevul lui Iuri Lesovoi a obținut doua victorii in categoria de greutate 58 kg, cu sportivi din Suedia și Georgia, fiind invins de un reprezentant al Olandei, transmite IPN. Apoi, Uscov a concurat…

- Elevii romani au obtinut cinci medalii la editia a XVI-a a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica, desfasurata in perioada 10 – 20 august in Chorzow, Polonia, cu participarea a 53 de tari, informeaza sambata Ministerul Educatiei. Medalie de aur si cel mai mare punctaj din competitie…

- Ambiția sta la baza une cariere de succes. Acest lucru ni-l demonstreaza și Nadia Comaneci care, in ciuda unei malformații a reușit sa ajunga o sportiva de perfomanța. Povestea impresionanta a Nadiei Comaneci Nadia Comaneci este fara indoiala una dintre cele mai cunoscute gimnaste. Insa, foarte puțini…

- FOTE 2023: Medalie de aur si doua de bronz pentru inotatorii romani la Maribor / FOTOInotatorii romani au cucerit, marti seara, o medalie de aur si doua de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), informeaza Agerpres. CITESTE SI Scrima:…

- In perioada 26,06.-02.07.2023 a avut loc Campionatul European U20 de lupte libere in Spania la Santiago De Compostela.Sportivul Bojthe Benjamin de la Clubul Sportiv Muresul la cat.61kg a obtinut medalia de bronz. Toate reactiile: 2424 Bojthe Benjamin, medalie de bronz la lupte in Spania at Sursa articolului:…

- Romania a cucerit o medalie de argint, prin Bianca Ghelber, si una de bronz, prin Andrea Miklos, vineri, la atletism, in cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia – Malopolska, dupa completarea intrecerilor din Divizia 1 a Campionatelor Europene pe echipe, relateaza Agerpres. In urma definitivarii clasamentului…

- Medalie de bronz pentru Romania! David Metea legitimat la ACS LUPTE BSG TARGU MURES (80 kg) urca pe podium la Campionatul European U17, din Albania, cucerind medalia de bronz! Componentul Lotului de Lupte Libere a obținut o victorie clara in fața adversarului din Bulgaria, cu scorul de 5-1, a treia…