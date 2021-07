Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul francez Renault a incheiat parteneriate cu Envision AESC, din China, si Verkor, din Franta, pentru a produce baterii de masini electrice in nordul Frantei, in apropiere de hub-ul sau ”Renault ElectriCity”, transmite Reuters. Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta…

- La 6 ani de la scandalul Dieselgate, in care Volkswagen a recunoscut ca a utilizat soft-uri care pacaleau testele de emisii, alți trei producatoi auto au intrat in colimatorul autoritaților. Stellantis a a anuntat ca subsidiara sa franceza, Citroen, a fost pusa sub acuzare de autoritatile judiciare…

- Mai multi producatori auto din Europa au ajuns in atentie de la scandalul “dieselgate” al Volkswagen din 2015, legat de manipularea testelor de emisii ale automobilelor diesel in Statele Unite. Renault respinge orice incorectitudine. ”Renault neaga ca ar fi comis vreo ilegalitate si reitereaza ca vehiculele…

- Dupa ce deja producatori precum Volvo, Jaguar sau chiar Mini au anunțat cel puțin o conversie la mașini electrice și Fiat pregatește drumul pentru a deveni o marca de mașini complet electrice pana in 2030. „Intre 2025 și 2030, gama noastra de produse va deveni treptat doar electrica. Aceasta va fi o…

- Stellantis, producator auto format din fuziunea francezilor de la PSA cu italo-americanii de la Fiat-Chrysler, va anunța azi un parteneriat startegic cu chinezii de la Foxconn. Inca nu se știe in ce va consta parteneriatul, dar la inceputul anului trecut, FCA (Fiat-Chrysler) și Foxconn au ajuns la un…

- Tesla este pe punctul de a pierde o sursa de venituri din creditele de reglementare, care a fost cruciala pentru profiturile sale trimestriale consecutive din ultimii aproape doi ani. Stellantis NV, producatorul auto format prin fuziunea PSA Group și Fiat Chrysler, a anunțat miercuri ca parasește un…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Producatorul auto Stellantis a anuntat joi ca in 2025 va oferi va oferi versiuni electrice pentru aproape toata gama sa de modele din Europa, in conditiile in care industria auto se confrunta cu presiuni din partea organismelor de reglementare din Europa si China pentru a accelara tranzitia la automobile…