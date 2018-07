Opel aduce profituri peste asteptari francezilor: "Das Auto" se redreseaza, usor

Profitul net al grupului auto francez PSA Peugeot Citroen a crescut cu 18% in primul semestru din 2018, sprijinit de achizitia Opel.



In primele sase luni din acest an profitul net a urcat la 1,48 miliarde de euro (1,73 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au inregistrat un avans de 40%, la 38,6 miliarde de euro, in timp ce analistii previzionau un castig de 1,36 miliarde de euro, la venituri de 38,49 miliarde de euro, transmit MarketWatch si Reuters.



"Este clar acum ca redresarea Opel-Vauxhall este in desfasurare", a afirmat directorul financiar Jean-Baptiste de Chatillon.



…