Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va evalua conditiile pietei petrolului si va actiona in consecinta, potrivit ministrului de Externe. ”Nu a existat nicio discutie despre petrol la summit”, a declarat printul Faisal bin Farhan Al Saud intr-o conferinta de presa, adaugand ca permanent…

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a plecat intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta, iar prețurile…

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrare in septembrie, au scazut cu 2,2 dolari, sau cu 2,1%, pana la 100,57 dolari pe baril, pana la ora 17:27 GMT (20:57 ora Romaniei), in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,54 dolari sau cu 1,6%, pana la 97,96 dolari pe baril.…

- Moscova da de ințeles ca nu a renunțat la ideea de a confisca active și afaceri deținute de companii occidentale in Rusia, scrie Reuters, dupa ce purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe a criticat sancțiunile impuse impotriva țarii sale.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a declarat in cadrul unei ședințe de presa, ca China este puternic nemulțumita și se opune ferm vizitei senatorului american Tammy Duckworth in Taiwan. In timpul vizitei de marți, președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat ca…