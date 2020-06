Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și Salman Khan sunt in doliu dupa ce un artist de la Bollywood, de care erau apropiați, a murit din cauza infecției cu COVID-19. Iulia Vantur a scris un mesaj pe rețelele de socializare in care-și exprima regretul. Ete vorba de Wajid Khan, in varsta de doar 43 de ani, unul dintre cei mai…

- "Suntem mandri si multumiti de evolutia fiicei noastre in competitia ''Survivor Romania''. Si poate fi un exemplu pentru multi, ca sa intelegem ca prin iubire, toleranta, in viata ajungi departe. Ne bucuram foarte mult ca Elena a ajuns in finala. Ii tinem pumnii si speram ca ea sa fie aleasa voastra.…

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe Bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau, unde, in drum spre mașina a facut cateva declarații extrem de ciudate. Testele au aratat ca fata era…

- Nu este prima data cand vedeta spune ca iși mai dorește un copil . Simona are deja un baiat care s-a casatorit și care și-a intemeiat propria familie. „Dupa ce m-am rugat la Dumnezeu doar vreo 14 ani sa fac și eu gemeni, acum nu imi mai doresc copii”, spunea in urma cu ceva timp Simona, intr-un interviu…

- Razvan Fodor face o echipa fantastica la Asia Express alaturi de Chef Forin Bontea, cei doi ajungand in finala sezonului 3. Pe langa umor, Razvan Fodor mai este cunoscut pentru o trasatura definitorie a personalitații sale: spune intotdeauna lucrurilor pe nume, fara ocolișuri sau protocoale inutile.Razvan…

- Astazi, in plina pandemie mondiala de coronavirus, resimțita și in Romania, Bianca Dragusanu a postat pe Instagram imagini filmate cu ea si cu Alex Bodi plimbandu-se cu masina.Totul in conditiile in care Alex Bodi este in izolare, pentru ca a revenit acum cateva zile din Londra.Contactata de Libertatea,…