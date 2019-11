ONU va examina proiectul preşedintelui Erdogan privind refugiaţii sirieni Erdogan i-a prezentat acest plan lui Guterres la intrevederea avuta vineri la Istanbul. Potrivit ONU, Guterres insista asupra necesitatii respectarii ''principiilor fundamentale legate de reintoarcerea voluntara, sigura si demna a refugiatilor'' in tara lor de origine. ''El l-a informat pe presedinte ca Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati va constitui imediat o echipa pentru examinarea acestei propuneri si angajarea discutiilor cu autoritatile turce'', se mentioneaza intr-un comunicat al ONU. Turcia intentioneaza sa creeze in nordul Siriei o zona de securitate intr-un vast teritoriu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

