Top modelul Natalia Vodianova a devenit miercuri ambasador al bunavointei pentru ONU pe problematica sanatatii sexuala si reproductive pentru a pune capat prejudecatilor legate de corpul femeilor, transmite AFP. "Relatia societatii cu ciclul menstrual si sanatatea femeilor a fost tabu de mult prea mult timp", a declarat Natalia Vodianova in timpul unei videoconferinte de presa. "Este responsabilitatea noastra sa redefinim cultural ceea ce este considerat normal", a argumentat fotomodelul care, in prezent, locuieste la Paris. "Ciclul menstrual este o functie normala a corpului. In calitate de ambasador…