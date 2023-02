ONU spune că acordul privind cerealele ucrainene, care ar trebui reînnoit la 18 martie, se află într-o situaţie “dificilă” Acest acord, incheiat in iulie 2022 intre ONU, Ucraina, Rusia si Turcia, a contribuit la limitarea gravei crize alimentare mondiale provocate de invazia Rusiei in Ucraina la 24 februarie 2022. El a fost prelungit la jumatatea lunii noiembrie pentru inca 120 de zile si ar urma sa fie reinnoit la 18 martie, a precizat Griffiths intr-o conferinta de presa la Geneva. “Vreau sa spun ca, inainte de ultima reinnoire, mi-am exprimat o oarecare incredere ca acest lucru se va intampla”, a spus el. Dar “cred ca ne aflam intr-o situatie putin mai dificila in acest moment”, a adaugat el, subliniind ca acordul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

