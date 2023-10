Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețului zaharului la nivel mondial este legata de preocuparile privind consecințele fenomenului meteorologic El Nino asupra recoltelor din Thailanda si India, doi producatori importanți, a anunțat vineri, 6 octombrie, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza…

- Indicele pretului zaharului calculat de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura a crescut cu 9,8% pe parcursul unei luni. Aceasta crestere „se datoreaza in principal faptului ca exista temeri tot mai mari de restrangere a ofertei globale in urmatoarea campanie (2023-2024)”, explica…

- Ingrijorarile legate de impactul El Nino asupra recoltelor din Thailanda si India determina cresterea pretului la zahar in intreaga lume, astfel ca a atins cel mai inalt nivel din ultimii 13 ani, a declarat vineri FAO, organismul ONU pentru alimente si agricultura, relateaza AFP.Indicele pretului…

- In data de 29 septembrie se sarbatorește Ziua Internationala de constientizare a risipei alimentare. Cu aceasta ocazie se are in vedere tragerea unui puternic semnal de alarma cu privire la importanța salvarii alimentelor care odata cumparare in exces ajung, din pacate, la cosurile de gunoi ale gospodariilor,…

- Bubuie o criza majora in Europa: prețul 'aurului lichid' au explodat și ating niveluri recordPreturile uleiului de masline (cunoscut și sub numele de aurul lichid) au crescut la noi recorduri, deoarece seceta severa din principalele tari producatoare reduce livrarile si duce si la cresterea furturilor,…

- Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) s-a intilnit, astazi, cu Nabil Gangi, directorul regional al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura pentru Europa și Asia Centrala(FAO), pentru a discuta despre organizarea și desfașurarea la Chișinau a celei…

- Preturile mondiale la alimente au revenit la minimul ultimilor doi ani Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a anunțat vineri ca indicele global al prețurilor produselor alimentare a inregistrat o scadere semnificativa in luna august, revenind la cel mai redus nivel din…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in luna august, revenind la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, chiar daca preturile la orez au explodat dupa restrictiile la export anuntate de India, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…